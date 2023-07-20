В Киеве пройдут тренинги по домедицинской помощи: как принять участие
Завтра, 21 июля, на 12 станциях столичного метро пройдут тренинги по медицинской помощи. Принять участие могут все желающие.
Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.
Где пройдут обучение и как принять участие
Тренинги по медицинской помощи проходят каждую третью пятницу месяца. На 12 станциях столичного метро профессиональные медики обучают медицинской помощи.
"Навыкам домедицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В частности, речь идет о первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.", — говорят в Киевсовете.
Тренинги пройдут с 13.00 до 17.00 на станциях метрополитена.
Красной линии:
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
Синей линии:
- "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
- "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами)
- "Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).
Зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Зверинецкая" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на одном из заводов завершается изготовление украинского Тризуба, который повесят на щит "Батькивщины-Матери" вместо советского герба. Отмечается, что монтаж должен завершиться до 24 августа.