Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве пройдут тренинги по домедицинской помощи: как принять участие arrow

В Киеве пройдут тренинги по домедицинской помощи: как принять участие

20 июля 2023 13:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве пройдут тренинги по домедицинской помощи: как принять участие
В Киеве пройдут тренинги по медицинской помощи. Фото: Киевсовет
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Завтра, 21 июля, на 12 станциях столичного метро пройдут тренинги по медицинской помощи. Принять участие могут все желающие.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Читайте также:

Где пройдут обучение и как принять участие

Тренинги по медицинской помощи проходят каждую третью пятницу месяца. На 12 станциях столичного метро профессиональные медики обучают медицинской помощи.

"Навыкам домедицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В частности, речь идет о первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.", — говорят в Киевсовете.

Тренинги пройдут с 13.00 до 17.00 на станциях метрополитена.

Красной линии:

  • "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
  • "Университет" (промежуточный вестибюль);
  • "Театральная" (переход);
  • "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

Синей линии:

  • "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
  • "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами)
  • "Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами);
  • "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

Зеленой линии:

  • "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
  • "Зверинецкая" (переход);
  • "Печерская" (промежуточный вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформой).

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на одном из заводов завершается изготовление украинского Тризуба, который повесят на щит "Батькивщины-Матери" вместо советского герба. Отмечается, что монтаж должен завершиться до 24 августа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Ремонты столичных дорог: власти Киева решили "закатать" в асфальт 2,5 миллиарда

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

Новость с видео

22:19 Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз