В Киеве пройдут тренинги по домедицинской помощи: как принять участие

В Киеве пройдут тренинги по медицинской помощи. Фото: Киевсовет

Завтра, 21 июля, на 12 станциях столичного метро пройдут тренинги по медицинской помощи. Принять участие могут все желающие.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Тренинги по медицинской помощи проходят каждую третью пятницу месяца. На 12 станциях столичного метро профессиональные медики обучают медицинской помощи.

"Навыкам домедицинской помощи будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В частности, речь идет о первичной оценке состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, термических ожогах и т.д.", — говорят в Киевсовете.

Тренинги пройдут с 13.00 до 17.00 на станциях метрополитена.

Красной линии:

"Шулявская" (промежуточный вестибюль);

"Университет" (промежуточный вестибюль);

"Театральная" (переход);

"Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

Синей линии:

"Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);

"Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами)

"Площадь Украинских Героев" (вестибюль, перед турникетами);

"Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

Зеленой линии:

"Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

"Зверинецкая" (переход);

"Печерская" (промежуточный вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформой).

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на одном из заводов завершается изготовление украинского Тризуба, который повесят на щит "Батькивщины-Матери" вместо советского герба. Отмечается, что монтаж должен завершиться до 24 августа.