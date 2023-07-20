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У Києві пройдуть тренінги з домедичної допомоги: як взяти участь

20 липня 2023 13:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві пройдуть тренінги з домедичної допомоги: як взяти участь
У Києві пройдуть тренінги з домедичної допомоги. Фото: Київрада
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Завтра, 21 липня, на 12 станціях столичного метро пройдуть тренінги з домедичної допомоги. Взяти участь можуть всі охочі.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

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Тренінги з домедичної допомоги проходять кожної третьої пʼятниці місяця. На 12 станціях столичного метро професійні медики навчають домедичної допомоги.

"Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Зокрема йдеться про первинну оцінку стану постраждалого, допомогу при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, термічних опіках тощо", — кажуть у Київраді.

Тренінги пройдуть із 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену.

Червоної лінії:

  • "Шулявська" (проміжний вестибюль);
  • "Університет" (проміжний вестибюль);
  • "Театральна" (перехід);
  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

  • "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Палац "Україна" (вестибюль, перед турнікетами)
  • "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами);
  • "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • "Звіринецька" (перехід);
  • "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві на одному із заводів завершується виготовлення українського Тризубу, який повісять на щит "Батьківщини-Матері" замість радянського герба. Зазначається, що монтаж має закінчитися до 24 серпня.

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