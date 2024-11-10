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В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку пленных — фото

10 ноября 2024 15:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Акция Free Azov — в Киеве люди вышли поддержать пленных защитников
Акция Free Azov в центре Киева. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве на Софийской площади прошла очередная акция FreeAzov в поддержку пленных. На улицу вышли родные защитников и небезразличные украинцы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Неравнодушные граждане и семьи украинских военнопленных собрались на акцию под лозунгом "Я — голос пленных. А ты?".

Целью мероприятия является привлечение внимания общественности и международного сообщества к судьбе находящихся в плену защитников Украины.

Во время акции водители проезжающих автомобилей сигналили в знак поддержки, демонстрируя солидарность с пленными бойцами и их близкими.

FreeAzov
Люди на акции FreeAzov в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Молодежь на акции. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Родные военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Женщина держит плакат. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Украинцы вышли поддержать пленных защитников. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных Free Azov в Киеве
Женщина призывает автомобилистов поддержать акцию. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных в Киеве
Люди пришли на акцию с домашними животными. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в выходные в украинских городах проходят мирные акции, на которых родственники украинских военнопленных ребят выходят с призывами не забывать, что они в плену. Большинство митингующих — семьи и друзья бойцов бригады "Азов".

А журналисты-расследователи проекта "Наша Справа" узнали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".

Киев акция пленные военные Азовсталь полк "Азов"

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