Акция Free Azov — в Киеве люди вышли поддержать пленных защитников

В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку пленных — фото
В воскресенье, 10 ноября, в Киеве на Софийской площади прошла очередная акция FreeAzov в поддержку пленных. На улицу вышли родные защитников и небезразличные украинцы.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
Неравнодушные граждане и семьи украинских военнопленных собрались на акцию под лозунгом "Я — голос пленных. А ты?".
Целью мероприятия является привлечение внимания общественности и международного сообщества к судьбе находящихся в плену защитников Украины.
Во время акции водители проезжающих автомобилей сигналили в знак поддержки, демонстрируя солидарность с пленными бойцами и их близкими.
Напомним, что в выходные в украинских городах проходят мирные акции, на которых родственники украинских военнопленных ребят выходят с призывами не забывать, что они в плену. Большинство митингующих — семьи и друзья бойцов бригады "Азов".
А журналисты-расследователи проекта "Наша Справа" узнали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ".
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