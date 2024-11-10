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У Києві пройшла акція Free Azov на підтримку полонених — фото

10 листопада 2024 15:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Акція Free Azov — у Києві люди вийшли підтримати полонених захисників
Акція Free Azov у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 10 листопада, у Києві на Софійській площі відбулась чергова акція FreeAzov на підтримку полонених. На вулицю вийшли рідні захисників та небайдужі українці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві

Небайдужі громадяни та родини українських військовополонених зібралися на акцію під гаслом "Я — голос полонених. А ти?".

Метою заходу є привернення уваги громадськості та міжнародної спільноти до долі захисників України, які перебувають у полоні.

Під час акції водії проїжджаючих автомобілів сигналили на знак підтримки, демонструючи солідарність із полоненими бійцями та їхніми близькими.

FreeAzov
Люди на акції FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Молодь на акції. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Рідні військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Жінка тримає плакат. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Українці вийшли підтримати полонених захисників. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених Free Azov у Києві
Жінка закликає автомобілістів підтримати акцію. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Люди прийшли на акцію з домашніми тваринами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".

А журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".

Київ акція полонені військові Азовсталь полк "Азов"

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