Акція Free Azov — у Києві люди вийшли підтримати полонених захисників

У Києві пройшла акція Free Azov на підтримку полонених — фото
У неділю, 10 листопада, у Києві на Софійській площі відбулась чергова акція FreeAzov на підтримку полонених. На вулицю вийшли рідні захисників та небайдужі українці.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція FreeAzov у Києві
Небайдужі громадяни та родини українських військовополонених зібралися на акцію під гаслом "Я — голос полонених. А ти?".
Метою заходу є привернення уваги громадськості та міжнародної спільноти до долі захисників України, які перебувають у полоні.
Під час акції водії проїжджаючих автомобілів сигналили на знак підтримки, демонструючи солідарність із полоненими бійцями та їхніми близькими.
Нагадаємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".
А журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".
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