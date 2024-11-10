Акція Free Azov — у Києві люди вийшли підтримати полонених захисників

Акція Free Azov у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 10 листопада, у Києві на Софійській площі відбулась чергова акція FreeAzov на підтримку полонених. На вулицю вийшли рідні захисників та небайдужі українці.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція FreeAzov у Києві

Небайдужі громадяни та родини українських військовополонених зібралися на акцію під гаслом "Я — голос полонених. А ти?".

Метою заходу є привернення уваги громадськості та міжнародної спільноти до долі захисників України, які перебувають у полоні.

Під час акції водії проїжджаючих автомобілів сигналили на знак підтримки, демонструючи солідарність із полоненими бійцями та їхніми близькими.

Люди на акції FreeAzov у Києві. Фото: Новини.LIVE

Молодь на акції. Фото: Новини.LIVE

Рідні військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Українці вийшли підтримати полонених захисників. Фото: Новини.LIVE

Жінка закликає автомобілістів підтримати акцію. Фото: Новини.LIVE

Люди прийшли на акцію з домашніми тваринами. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, щовихідних в українських містах відбуваються мирні акції, на яких родичі українських військовополонених хлопців та дівчат виходять із закликами не забувати, що вони у полоні. Більшість мітингувальників — родини та друзі бійців бригади "Азов".

А журналісти-розслідувачі проєкту "Наша Справа" дізнавались, чому не обмінюють бійців бригади "АЗОВ".