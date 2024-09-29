В Киеве прошла акция Free Azov — видео

В Киеве проходит акция Free Azov. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве проходит акция Free Azov в поддержку военнопленных. Люди в очередной раз вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые уже долгое время находятся в российской неволе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 29 сентября.

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В Киеве 29 сентября проходит акция Free Azov, где неравнодушные жители города собрались, чтобы напомнить об украинских военнопленных защитниках.

Акция-напоминание о военнопленных в Киеве 29 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Среди присутствующих родственники и друзья пленных воинов, их боевые собратья и просто неравнодушные граждане.

Участник акции Free Azov. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Я думаю о них каждый день, а ты?", "Плен — ад, а молчание — соучастие", "Будьте достойными подвигов наших героев".

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости 21 сентября прошел митинг в знак чествования украинских военнопленных, без вести пропавших и погибших. Участниками акции были неравнодушные и семьи военнопленных и погибших из 32 ОМБр, 115 ОМБр, 25 ОМБр и 112 бригады ТРО.

Мы писали, что в Украине 29 сентября в 83-ю годовщину трагедии чтят память жертв Бабьего Яра. В Киеве церемония прошла на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".