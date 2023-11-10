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В Киеве проходит аудиосветовая выставка испанского художника

10 ноября 2023 18:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве проходит аудиосветовая выставка испанского художника
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 10 ноября, в Киеве открылся масштабный проект-инсталляция "Призрачная поэзия" испанского художника Пабло Вальбуены. Участниками выставки стали три узнаваемых памятника столицы — Владимиру Великому, Григорию Сковороде и Богдану Хмельницкому.

Об этом сообщает DTF Magazine.

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Постменты и конструкции, которые их скрывают и одновременно защищают от последствий российских атак, превратились в "холст" для светового шоу с использованием около 40 стихов в исполнении 11 украинских поэтов. Этот проект будет продолжать работу Пабло, созданную для МОТ.

Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Изнутри памятники подсвечиваются специальными приборами, создающими пульсирующие визуальные эффекты.

"Этот аудиовизуальный проект снова позволит спрятанным в леса памятникам стать активными участниками городской жизни. Применяя современные технологии, свет и звук, мы хотим напомнить о важности сохранения истории и культуры, подчеркнув, что искусство сопротивляется во времена войны и сохраняет память своего народа", — рассказывает команда Don't Take Fake.

Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По словам Пабла Вальбуэна, голоса поэтов, переживающих войну и пишущих о ней с ее начала в 2014 году, имеют значение для понимания настоящего и проектирования будущего.

Участие в проекте принимают: Остап Сливинский, Люба Якимчук, Ирина Целик, Елена Гусейнова, Артур Дронь, Павел Коробчук, Галина Крук, София Ленартович, Юлиана Лесняк, Екатерина Михайлицына и Марина Пономаренко.

Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Выставка в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Созданный в общественных местах и на глазах у публики, этот проект между светом и тенью, прошлым и будущим, будет происходить среди исторических памятников, которые теперь скрыты под защитными слоями. В течение нескольких часов художник будет заново очаровывать этим ныне замалчиваемым культурным наследием, потоком световых импульсов, синхронизированных с ритмом слов и голосов украинских поэтов. "Призрачная поэзия", которая засияет в центре Киева, чутко расширяет амбиции MOT: подсвечивать мысль здесь и сейчас через художественное творчество", — говорит куратор выставки в МОТ Фабрис Бусто.

Напомним, главную елку страны на Софиевской площади в Киеве установят на средства меценатов. Как и в прошлом году, на главной новогодней локации в столице не будет фудкортов и масштабных торжеств.

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