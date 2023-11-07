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У Києві знову розписали пам'ятники Пушкіну і Щорсу — фото

7 листопада 2023 10:13
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У Києві знову розписали пам'ятники Пушкіну і Щорсу — фото
Розписаний пам'ятник Пушкіну в Києві. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві знову розмалювали та залишили написи на пам'ятнику Олександру Пушкіну та Миколі Щорсу. Активісти залишили заклики на монументах та просять їх демонтувати.

Відповідні фото з'явилися у мережі

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Як відомо, на пам'ятнику Олександру Пушкіну невідомі залишили напис "Деколонізацію не спинити. Імперця геть" та облили його червою фарбою.

До слова, зовсім нещодавно памʼятник вже розфарбовували, однак за декілька днів його відмили.

Окрім того, у фарбі опинився і пам'ятник радянському військовому Миколі Щорсу. Там невідомі патріоти залишили вимогу до Кабінету міністрів України нарешті виключити пам'ятник з реєстру, аби була змога провести його демонтаж.

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Розмальований пам'ятник Щорсу в Києві. Фото: t.me/DecolonizationUkraine

"Знеси мене. Кабмін, зміни статус", — написано на монументі. 

Нагадаємо, 4 листопада у Києві, на площі Перемоги, почався демонтаж радянської зірки на обеліску "Місто-герой Київ". Це відбулося в рамках кампанії з декомунізації.

Окрім того, декількома днями раніше у Києві активісти обмотали захисною плівкою пам'ятник російському художнику Іллі Репіну. Хто це зробив — наразі невідомо.

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