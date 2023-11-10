У Києві проходить аудіосвітлова виставка іспанського митця

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 листопада, у Києві відкрився масштабний проєкт-інсталяція "Примарна поезія" іспанського митця Пабло Вальбуени. Учасниками виставки стали три впізнавані пам’ятники столиці — Володимирові Великому, Григорію Сковороді та Богданові Хмельницькому.

Про це повідомляє DTF Magazine.

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Виставка у Києві

Постаменти та конструкції, які їх приховують і водночас захищають від наслідків російських атак, перетворилися на "полотна" для світлового шоу з використанням близько 40 віршів у виконанні 11 українських поетів. Цей проєкт продовжуватиме роботу Пабло, створену для МОТ.

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зсередини пам'ятники підсвічуються спеціальними приладами, які створюють пульсуючі візуальні ефекти.

"Цей аудіовізуальний проєкт знову дасть змогу захованим у риштування пам’ятникам стати активними учасниками міського життя. Застосовуючи сучасні технології, світло і звук, ми хочемо нагадати про важливість збереження історії та культури, підкресливши, що мистецтво чинить опір у часи війни та зберігає пам’ять свого народу", — розповідає команда don’t Take Fake.

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

За словами Пабла Вальбуена, голоси поетів, які переживають війну та пишуть про неї з її початку у 2014 році, мають значення для розуміння сьогодення та проєктування майбутнього.

Участь в проєкті беруть: Остап Сливинський, Люба Якимчук, Ірина Цілик, Олена Гусейнова, Артур Дронь, Павло Коробчук, Галина Крук, Софія Ленартович, Юліана Лесняк, Катерина Міхайліцина та Марина Пономаренко.

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Виставка у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Створений у громадських місцях і на очах у публіки, цей проєкт між світлом і тінню, минулим і майбутнім, відбуватиметься серед історичних пам’яток, які тепер приховані під захисними шарами. Протягом кількох годин митець заново зачаровуватиме цією нині замовчаною культурною спадщиною, потоком світлових імпульсів, синхронізованих із ритмом слів і голосів українських поетів. "Примарна поезія", що засяє у центрі Києва, чуйно розширює амбіції MOT: підсвічувати думку тут і зараз через мистецьку творчість", — каже куратор виставки в МОТ Фабріс Бусто.

Нагадаємо, головну ялинку країни на Софіївській площі у Києві встановлять за кошти меценатів. Як і минулого року, на головній новорічній локації у столиці не буде фудкортів і масштабних святкувань.