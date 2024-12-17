Выставка "Украинский цирк во время войны" в Киеве — где посмотреть

В Киеве проходит выставка "Цирк во время войны" — фоторепортаж
В парке имени Тараса Шевченко в Киеве до 31 декабря 2024 проходит уникальная фотовыставка "Украинский цирк во время войны". У памятника поэту установлено 20 стендов с фотографиями, на которых посетители смогут увидеть украинских цирковых артистов и узнать больше об искусстве в условиях войны.
Подробнее о выставке в фоторепортаже Новини.LIVE.
Украинский цирк во время войны
Фотовыставка является проектом украинского медиа о цирке "Circus Life". На ярких фотографиях зафиксированы трюки в исполнении артистов украинского цирка — взрослых и детей, которые, несмотря на войну, продолжают выходить на манеж и остаются преданными искусству.
В подписи к фотографиям можно ознакомиться с личными историями артистов в контексте войны, узнать больше о цирковых студиях Украины, государственных цирках и изменениях, которые претерпели искусство из-за войны.
Цель выставки — продемонстрировать красоту украинского цирка, дать посетителям еще один повод задуматься о важности искусства даже тогда, когда в стране идет война, показать цирк таким, который выходит за пределы распространенных в обществе стереотипов.
Рассматривая подписи к фотографиям, можно узнать, почему артист из Египта Виаам Хассан решил вернуться в Украину во время войны, на какой высоте исполняет свои трюки звезда украинского цирка Мария Шевченко, кто из артистов цирка сегодня присоединился к Вооруженным силам Украины, как смелая украинка Анна Петренко стала борцом с российской пропагандой на фестивале в Италии, и много других историй маленьких и взрослых украинцев — артистов цирка.
Ранее фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.
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