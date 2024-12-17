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В Киеве проходит выставка "Цирк во время войны" — фоторепортаж

17 декабря 2024 18:04
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Выставка "Украинский цирк во время войны" в Киеве — где посмотреть
Выставка в центре Киева. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В парке имени Тараса Шевченко в Киеве до 31 декабря 2024 проходит уникальная фотовыставка "Украинский цирк во время войны". У памятника поэту установлено 20 стендов с фотографиями, на которых посетители смогут увидеть украинских цирковых артистов и узнать больше об искусстве в условиях войны.

Подробнее о выставке в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Украинский цирк во время войны

Фотовыставка является проектом украинского медиа о цирке "Circus Life". На ярких фотографиях зафиксированы трюки в исполнении артистов украинского цирка — взрослых и детей, которые, несмотря на войну, продолжают выходить на манеж и остаются преданными искусству.

Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
На фотографиях зафиксированы трюки в исполнении артистов. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В подписи к фотографиям можно ознакомиться с личными историями артистов в контексте войны, узнать больше о цирковых студиях Украины, государственных цирках и изменениях, которые претерпели искусство из-за войны.

Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
В сообщениях к фотографиям можно ознакомиться с личными историями артистов. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Цель выставки — продемонстрировать красоту украинского цирка, дать посетителям еще один повод задуматься о важности искусства даже тогда, когда в стране идет война, показать цирк таким, который выходит за пределы распространенных в обществе стереотипов.

Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
Красота украинского цирка. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Рассматривая подписи к фотографиям, можно узнать, почему артист из Египта Виаам Хассан решил вернуться в Украину во время войны, на какой высоте исполняет свои трюки звезда украинского цирка Мария Шевченко, кто из артистов цирка сегодня присоединился к Вооруженным силам Украины, как смелая украинка Анна Петренко стала борцом с российской пропагандой на фестивале в Италии, и много других историй маленьких и взрослых украинцев — артистов цирка.

Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
Фрагмент выступления артистов цирка. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
Рассказ о клоуне. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Фотовыставка Украинский цирк во время войны Киев
Выставка в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ранее фотокорреспондент Новини.LIVE поделился видами вечернего предновогоднего Киева.

Также в фоторепортаже мы показывали, как выглядит главная елка страны.

Киев артисты выставки цирк фоторепортаж

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