Выставка "Украинский цирк во время войны" в Киеве — где посмотреть

Выставка в центре Киева. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В парке имени Тараса Шевченко в Киеве до 31 декабря 2024 проходит уникальная фотовыставка "Украинский цирк во время войны". У памятника поэту установлено 20 стендов с фотографиями, на которых посетители смогут увидеть украинских цирковых артистов и узнать больше об искусстве в условиях войны.

Подробнее о выставке в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Украинский цирк во время войны

Фотовыставка является проектом украинского медиа о цирке "Circus Life". На ярких фотографиях зафиксированы трюки в исполнении артистов украинского цирка — взрослых и детей, которые, несмотря на войну, продолжают выходить на манеж и остаются преданными искусству.

На фотографиях зафиксированы трюки в исполнении артистов. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В подписи к фотографиям можно ознакомиться с личными историями артистов в контексте войны, узнать больше о цирковых студиях Украины, государственных цирках и изменениях, которые претерпели искусство из-за войны.

В сообщениях к фотографиям можно ознакомиться с личными историями артистов. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Цель выставки — продемонстрировать красоту украинского цирка, дать посетителям еще один повод задуматься о важности искусства даже тогда, когда в стране идет война, показать цирк таким, который выходит за пределы распространенных в обществе стереотипов.

Красота украинского цирка. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Рассматривая подписи к фотографиям, можно узнать, почему артист из Египта Виаам Хассан решил вернуться в Украину во время войны, на какой высоте исполняет свои трюки звезда украинского цирка Мария Шевченко, кто из артистов цирка сегодня присоединился к Вооруженным силам Украины, как смелая украинка Анна Петренко стала борцом с российской пропагандой на фестивале в Италии, и много других историй маленьких и взрослых украинцев — артистов цирка.

Фрагмент выступления артистов цирка. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Рассказ о клоуне. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Выставка в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

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