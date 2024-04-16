В Киеве прокуратура требует вернуть государству помещение стоимостью более 7 млн грн — детали
В Киеве Голосеевская окружная прокуратура требует через суд вернуть государству нежилое помещение. Его стоимость составляет более 7 млн гривен.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Возвращение помещения в собственность государства
Так, прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным инвестиционного договора, отмене решения о государственной регистрации и возвращении государству нежилого помещения по ул. Стратегическое шоссе.
Известно, что физическое лицо незаконно оформило право собственности на часть подвала жилого дома площадью 127,2 квадратных метров — его рыночная стоимость составляет более 7 млн гривен.
"Право собственности оформлено на основании инвестиционного договора, которым предполагалось, что инвестор производит ремонт помещения и благоустройство окружающей территории, а впоследствии получает его в собственность", — говорится в сообщении.
Однако договор не заключался государственным предприятием, который является балансодержателем помещения.
По иску окружной прокуратуры Голосеевский суд открыл производство по делу.
Напомним, департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.
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