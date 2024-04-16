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В Киеве прокуратура требует вернуть государству помещение стоимостью более 7 млн грн — детали

16 апреля 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве прокуратура требует вернуть государству помещение стоимостью более 7 млн грн — детали
Помещение в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве Голосеевская окружная прокуратура требует через суд вернуть государству нежилое помещение. Его стоимость составляет более 7 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Возвращение помещения в собственность государства

Так, прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным инвестиционного договора, отмене решения о государственной регистрации и возвращении государству нежилого помещения по ул. Стратегическое шоссе.

Известно, что физическое лицо незаконно оформило право собственности на часть подвала жилого дома площадью 127,2 квадратных метров — его рыночная стоимость составляет более 7 млн гривен.

"Право собственности оформлено на основании инвестиционного договора, которым предполагалось, что инвестор производит ремонт помещения и благоустройство окружающей территории, а впоследствии получает его в собственность", — говорится в сообщении.

Однако договор не заключался государственным предприятием, который является балансодержателем помещения.

По иску окружной прокуратуры Голосеевский суд открыл производство по делу.

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Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

Также мы писали, что в Киеве хотят снести историческое здание Шевченковского района. Соответствующую информацию разместили на фасаде дома.

госбюджет
Киев
суд
прокуратура
строительство

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