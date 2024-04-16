В Киеве прокуратура требует вернуть государству помещение стоимостью более 7 млн грн — детали

Помещение в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве Голосеевская окружная прокуратура требует через суд вернуть государству нежилое помещение. Его стоимость составляет более 7 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Так, прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным инвестиционного договора, отмене решения о государственной регистрации и возвращении государству нежилого помещения по ул. Стратегическое шоссе.



Известно, что физическое лицо незаконно оформило право собственности на часть подвала жилого дома площадью 127,2 квадратных метров — его рыночная стоимость составляет более 7 млн гривен.

"Право собственности оформлено на основании инвестиционного договора, которым предполагалось, что инвестор производит ремонт помещения и благоустройство окружающей территории, а впоследствии получает его в собственность", — говорится в сообщении.

Однако договор не заключался государственным предприятием, который является балансодержателем помещения.

По иску окружной прокуратуры Голосеевский суд открыл производство по делу.

Скриншот поста Киевской городской прокуратуры

Напомним, департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

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