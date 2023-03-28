В Киеве прокуратура требует вернуть громаде квартиру, которой завладели мошенники

Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура требует вернуть громаде двухкомнатную квартиру, которую присвоили мошенники. Она находится в центре столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"Шевченковская окружная прокуратура города Киева в судебном порядке требует вернуть территориальной громаде города двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Михаила Грушевского в Печерском районе столицы, стоимостью более 5 млн грн", — говорится в сообщении.

Владельцем квартиры была одинокая женщина, умершая, не имея наследников. После ее смерти жилье должно было перейти к коммунальной собственности как вымершее наследие.



Следствие установило, что квартирой на основании несуществующего договора дарения завладели мошенники. Они зарегистрировали ее за физическим лицом.



"Вместе с этим, другое лицо, выдавая себя за якобы племянника умершей, используя поддельные документы, пыталось оформить за собой наследство на спорную квартиру", — сообщили в прокуратуре.

По этому факту было начато досудебное расследование, в ходе которого псевдоплемяннику поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

В настоящее время судом открыто производство по делу по иску прокуратуры о признании наследства на квартиру вымершей и его истребование в коммунальную собственность.



Напомним, Киевская городская прокуратура выиграла судебный процесс и отсудила у недобросовестного арендатора 7 гектаров земли стоимостью более 369 миллионов гривен. Дело касалось незаконной государственной регистрации прав и расторжения договора аренды коммунального земельного участка в Голосеевском районе Киева.

Также мы писали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии рф.