Взрывы в Киеве днем 2 ноября — что известно

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Взрывы в Киеве раздались днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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В столице продолжается воздушная тревога. Попко отметил, что работает противовоздушная оборона.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — добавил он.

Пост КГВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Киева с западного и северного направлений.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 2 ноября увеличилось количество пострадавших в результате падения обломков российского беспилотника в Святошинском районе Киева.

Впоследствии Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.