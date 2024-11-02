Взрывы в Киеве днем 2 ноября — что известно

В Киеве раздались громкие взрывы
Взрывы в Киеве раздались днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Взрывы в Киеве
В столице продолжается воздушная тревога. Попко отметил, что работает противовоздушная оборона.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — добавил он.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Киева с западного и северного направлений.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 2 ноября увеличилось количество пострадавших в результате падения обломков российского беспилотника в Святошинском районе Киева.
Впоследствии Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
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