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В Киеве раздались громкие взрывы

2 ноября 2024 12:15
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Киеве днем 2 ноября — что известно
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Киеве раздались днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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В столице продолжается воздушная тревога. Попко отметил, что работает противовоздушная оборона. 

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — добавил он.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Киева с западного и северного направлений.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 2 ноября увеличилось количество пострадавших в результате падения обломков российского беспилотника в Святошинском районе Киева.

Впоследствии Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.

Киев взрыв обстрелы беспилотники война воздушная тревога

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