Взрывы в Киеве 22 октября - почему объявлена тревога

Дым в небе. Фото: Reuters

В Киеве утром, 22 октября прозвучала серия громких взрывов. Столицу атакуют российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Киеве прогремели громкие взрывы 22 октября

По состоянию на 07:15 в Украине, 22 октября, объявлена масштабная воздушная тревога.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог в Украине 22 октября. Фото: скриншот

По сообщению Воздушных сил ВСУ, одновременно в небе наблюдается активность вражеских беспилотников, приближающихся к столице с северного, восточного и южного направлений.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

В Киеве прогремела серия мощных взрывов — предварительно, работает система противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях, не снимать работу ПВО и не публиковать места прилетов.

Напомним, в Киеве за ночь уже неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за российской массированной атаки.

Известно, что в результате атаки 22 октября в Киеве погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, в нескольких районах столицы возникли пожары.