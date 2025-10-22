Взрывы в Киеве 22 октября - почему объявлена тревога

В Киеве прогремели громкие взрывы
В Киеве утром, 22 октября прозвучала серия громких взрывов. Столицу атакуют российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
По состоянию на 07:15 в Украине, 22 октября, объявлена масштабная воздушная тревога.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, одновременно в небе наблюдается активность вражеских беспилотников, приближающихся к столице с северного, восточного и южного направлений.
В Киеве прогремела серия мощных взрывов — предварительно, работает система противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях, не снимать работу ПВО и не публиковать места прилетов.
Напомним, в Киеве за ночь уже неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за российской массированной атаки.
Известно, что в результате атаки 22 октября в Киеве погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, в нескольких районах столицы возникли пожары.
