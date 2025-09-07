Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Укринформ

В воскресенье вечером, 7 сентября, в Киеве прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударного беспилотника в направлении Киева.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Киеве 7 сентября — что известно

Сегодня вечером, 7 сентября, около 19:35 в Киеве прогремели мощные взрывы. Громкие звуки жители столицы слышали во время воздушной тревоги, которую объявили накануне.

Реклама

Заметим, что в 19:32 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского дрона в направлении Киева.

"Ударный БпЛА с юга в направлении Киева", — писали в ВС.

Реклама

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киеве

Карта тревог на момент взрывов в Киеве. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в результате атаки РФ на Киев в ночь на 7 сентября погибли женщина с младенцем.

Этой ночью российские оккупанты атаковали жилые дома столицы — в Киеве много разрушений.