В Киеве прогремели мощные взрывы — какова причина
В воскресенье вечером, 7 сентября, в Киеве прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении ударного беспилотника в направлении Киева.
Об этом информируют Новини.LIVE.
Взрывы в Киеве 7 сентября — что известно
Сегодня вечером, 7 сентября, около 19:35 в Киеве прогремели мощные взрывы. Громкие звуки жители столицы слышали во время воздушной тревоги, которую объявили накануне.
Заметим, что в 19:32 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российского дрона в направлении Киева.
"Ударный БпЛА с юга в направлении Киева", — писали в ВС.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Киеве
Напомним, что в результате атаки РФ на Киев в ночь на 7 сентября погибли женщина с младенцем.
Этой ночью российские оккупанты атаковали жилые дома столицы — в Киеве много разрушений.
