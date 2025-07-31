Взрывы в Киеве 31 июля из-за удара ракетами

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 31 июля. Россияне атаковали столицу ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

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Серию взрывов в столице было слышно примерно в 04:40. Накануне Воздушные силы ВСУ писали, что в направлении Киева с востока летят крылатые ракеты.

Также есть видео, как люди были в укрытии во время ракетной атаки и параллельно были слышны взрывы.

Отметим, что по состоянию на 00:44 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что этой ночью Киев подвергся массированной атаке дронов РФ. В результате обстрела было много пожаров и есть пострадавшие. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

Кроме того, на ночную атаку врага отреагировала дочь Кита Келлога Меган Моббс. В соцсети Х она написала, что этот обстрел является ответом Путина на дедлайн Трампа.