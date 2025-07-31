Вибухи у Києві 31 липня через удар ракетами

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 31 липня. Росіяни атакували столицю ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

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Серію вибухів в столиці було чути приблизно о 04:40. Напередодні Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку Києва зі сходу летять крилаті ракети.

Також є відео, як люди були в укритті під час ракетної атаки і паралельно було чути вибухи.

Зазначимо, що станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі Київ зазнав масованої атаки дронів РФ. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

Крім того, на нічну атаку ворога відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс. В соцмережі Х вона написала, що цей обстріл є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.