В Киеве раздались взрывы 17 декабря

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: УП

В Киеве во вторник, 17 декабря, раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

В Киеве раздались взрывы. Работали силы ПВО, которые отреагировали на движение вражеского БпЛА в направлении украинской столицы.

Во время этого события в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей города призывали находиться в укрытиях и других безопасных местах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что взрывы в Киеве прогремели утром 13 декабря. Это произошло в результате ракетной опасности и работы ПВО. Аналогичная ситуация была в столице и в предыдущий день.