В Киеве раздались взрывы 17 декабря

В Киеве раздались взрывы
В Киеве во вторник, 17 декабря, раздались взрывы. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве
В Киеве раздались взрывы. Работали силы ПВО, которые отреагировали на движение вражеского БпЛА в направлении украинской столицы.
Во время этого события в городе была объявлена воздушная тревога. Жителей города призывали находиться в укрытиях и других безопасных местах.
Ранее мы сообщали, что взрывы в Киеве прогремели утром 13 декабря. Это произошло в результате ракетной опасности и работы ПВО. Аналогичная ситуация была в столице и в предыдущий день.
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