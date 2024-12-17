У Києві пролунали вибухи 17 грудня

Вибух у місті. Фото ілюстративне: УП

У Києві у вівторок, 17 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Вибухи в Києві

У Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО, які відреагували на рух ворожого БпЛА у напрямку української столиці.

Під час цієї події в місті була оголошена повітряна тривога. Мешканців міста закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Це сталося внаслідок ракетної небезпеки та роботи ППО. Аналогічна ситуація була в столиці і попереднього дня.