У Києві пролунали вибухи 17 грудня

У Києві пролунали вибухи
У Києві у вівторок, 17 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухи в Києві
У Києві пролунали вибухи. Працювали сили ППО, які відреагували на рух ворожого БпЛА у напрямку української столиці.
Під час цієї події в місті була оголошена повітряна тривога. Мешканців міста закликали перебувати в укриттях та інших безпечних місцях.
Раніше ми повідомляли, що вибухи в Києві пролунали вранці 13 грудня. Це сталося внаслідок ракетної небезпеки та роботи ППО. Аналогічна ситуація була в столиці і попереднього дня.
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