В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

Взрыв. Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня днем, 28 декабря, в Киеве раздались взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Киеве раздались взрывы", — говорится в сообщении.

Официальных комментариев от власти еще не было.

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Отметим, ранее в КГВА заявляли, что в пригороде столицы может быть громко.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Напомним, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".

Также мы писали, что в здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.