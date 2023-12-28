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В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

28 декабря 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги
Взрыв. Иллюстративное фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 28 декабря, в Киеве раздались взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Киеве раздались взрывы", — говорится в сообщении.

Официальных комментариев от власти еще не было.

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Отметим, ранее в КГВА заявляли, что в пригороде столицы может быть громко.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

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Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Напомним, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".

Также мы писали, что в здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.

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