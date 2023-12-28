В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги
Сегодня днем, 28 декабря, в Киеве раздались взрывы. Воздушную тревогу в столице не объявляли.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве
"В Киеве раздались взрывы", — говорится в сообщении.
Официальных комментариев от власти еще не было.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Отметим, ранее в КГВА заявляли, что в пригороде столицы может быть громко.
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
Напомним, завербованный ФСБ киевлянин получил 15 лет тюрьмы, ведь планировал воздушные удары по столице и корректировал их по позициям ВСУ и Нацгвардии. Собирать необходимые данные предателю помогал знакомый под псевдонимом "Нарик".
Также мы писали, что в здании детского сада в Киеве произошла авария. Из-за того, что подрядчики строили в заведении подземное укрытие на случай воздушных тревог, часть садика просела.
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