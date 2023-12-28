У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

Вибух. Ілюстративне фото: Pixabay

Сьогодні вдень, 28 грудня, у Києві пролунали вибухи. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Києві пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.

Офіційних коментарів від влади ще не було.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, раніше у КМВА заявляли, що у передмісті столиці може бути гучно.

"Сьогодні у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, завербований ФСБ киянин отримав 15 років ув'язнення, адже планував повітряні удари по столиці та коригував їх по позиціях ЗСУ та Нацгвардії. Збирати необхідні дані зраднику допомагав знайомий під псевдонімом "Нарік".

Також ми писали, що в будівлі дитячого садочку у Києві сталась аварія. Через те, що підрядники будували у закладі підземне укриття на випадок повітряних тривог, частина садочку просіла.