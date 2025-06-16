Взрывы в Киеве вечером 16 июня — какая угроза

В Киеве прогремели взрывы — какая опасность
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве 16 июня
Информация о взрывах в столице появилась около 21:27.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что над столицей российский беспилотник.
"Может быть громко! К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины", — отметил он.
Он призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками.
Известно, что из-за российского обстрела были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.
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