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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы — какая опасность

В Киеве прогремели взрывы — какая опасность

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Дата публикации 16 июня 2025 21:31
Взрывы в Киеве вечером 16 июня — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen
Ключові моменти Взрывы в Киеве 16 июня

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве 16 июня

Информация о взрывах в столице появилась около 21:27.

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Пост о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что над столицей российский беспилотник.

"Может быть громко! К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины", — отметил он.

Он призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 16 червня
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками.

Известно, что из-за российского обстрела были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

Киев война взрыв обстрелы воздушная тревога
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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