Взрывы в Киеве вечером 16 июня — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 16 июня. Сейчас воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве 16 июня

Информация о взрывах в столице появилась около 21:27.

Пост о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что над столицей российский беспилотник.

"Может быть громко! К сожалению, россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины", — отметил он.

Он призвал не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 16 июня российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками.

Известно, что из-за российского обстрела были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.