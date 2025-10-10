Взрывы в Киеве 10 октября — что известно

Дым и пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Киеве утром в пятницу, 10 октября, прозвучала новая серия взрывов. Россия атакует столицу ракетами.

Новини.LIVE расскажет, что известно на эту минуту.

Россия массированно атаковала Киев 10 октября

В Киеве повторно за ночь объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. По состоянию на 07:00 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ряде воздушных целей, которые запустила Россия на несколько направлений. кроме Киева, под атакой оказался Днепр, Запорожье, а также Полтавская область.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас по сообщению начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Киеве продолжается ликвидация последствий ночной атаки, в результате которой взрыв произошел в Печерском районе. По данным городских властей, спасатели уже потушили пожар, возникший после удара. Благодаря оперативным действиям ГСЧС удалось спасти около двух десятков человек.

Несмотря на это, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших жителях столицы. В городской администрации отмечают, что количество пострадавших может возрасти, поскольку спасательные работы еще продолжаются.

Власти призывают киевлян оставаться в укрытиях до объявления отбоя тревоги и не приближаться к местам поражения. На месте работают экстренные службы, медики и коммунальные бригады, которые помогают ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в результате российской атаки в Киеве возникли масштабные перебои с электроснабжением. Метрополитен столицы работает в ограниченном режиме.