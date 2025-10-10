Вибухи в Києві 10 жовтня — що відомо

Дим та пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Києві вранці в п'ятницю, 10 жовтня, пролунала нова серія вибухів. Росія атакує столицю ракетами.

Новини.LIVE розповість, що відомо на цю хвилину.

Росія масовано атакувала Київ 10 жовтня

У Києві повторно за ніч оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Станом на 07:00 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про низку повітряних цілей, які запустила Росія на кілька напрямків. окрім Києва, під атакою опинився Дніпро, Запоріжжя, а також Полтавська область.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі за повідомленням начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки, внаслідок якої вибух стався у Печерському районі. За даними міської влади, рятувальники вже загасили пожежу, що виникла після удару. Завдяки оперативним діям ДСНС вдалося врятувати близько двох десятків людей.

Попри це, станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих мешканців столиці. У міській адміністрації зазначають, що кількість потерпілих може зрости, оскільки рятувальні роботи ще тривають.

Влада закликає киян залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги та не наближатися до місць ураження. На місці працюють екстрені служби, медики та комунальні бригади, які допомагають ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві виникли масштабні перебої з електропостачанням. Метрополітен столиці працює в обмеженому режимі.