Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали вибухи — на столицю летіли ракети

У Києві пролунали вибухи — на столицю летіли ракети

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:04
Вибухи в Києві 10 жовтня — що відомо
Дим та пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Києві вранці в п'ятницю, 10 жовтня, пролунала нова серія вибухів. Росія атакує столицю ракетами.

Новини.LIVE розповість, що відомо на цю хвилину.

Реклама
Читайте також:

Росія масовано атакувала Київ 10 жовтня

У Києві повторно за ніч оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Станом на 07:00 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

null
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про низку повітряних цілей, які запустила Росія на кілька напрямків. окрім Києва, під атакою опинився Дніпро, Запоріжжя, а також Полтавська область.

null
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі за повідомленням начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки, внаслідок якої вибух стався у Печерському районі. За даними міської влади, рятувальники вже загасили пожежу, що виникла після удару. Завдяки оперативним діям ДСНС вдалося врятувати близько двох десятків людей.

Попри це, станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих мешканців столиці. У міській адміністрації зазначають, що кількість потерпілих може зрости, оскільки рятувальні роботи ще тривають.

Влада закликає киян залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги та не наближатися до місць ураження. На місці працюють екстрені служби, медики та комунальні бригади, які допомагають ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві виникли масштабні перебої з електропостачанням. Метрополітен столиці працює в обмеженому режимі.

Київ вибух повітряна тривога війна ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації