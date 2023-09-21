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У Києві пролунав вибух: деталі

21 вересня 2023 22:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві пролунав вибух: деталі
Вибух у Києві
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 21 вересня, мережею почала ширитися інформація про вибух у Києві. Водночас, повітряної тривоги у місті не було. 

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибух у Києві

За неофіційною інформацією, невідомий підірвав гранату за вулицею Харченка 26. В результаті вибуху в деяких квартирах повилітали вікна.

Вибух в Києві
Фото: скриншот

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху була не граната. Як виявилось, у Бортничах вибухнув газовий балон. Є постраждалі. На місце прямують усі необхідні служби.

Вибух у Києві
Фото: скриншот

Нагадаємо, під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки на Київ в четвер, 21 вересня, внаслідок падіння уламків постраждала 9-річна дівчинка. Медики надали їй необхідну допомогу і зараз вона перебуває в безпечному місці.  

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