У Києві пролунав вибух: деталі

Вибух у Києві

Увечері, 21 вересня, мережею почала ширитися інформація про вибух у Києві. Водночас, повітряної тривоги у місті не було.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибух у Києві

За неофіційною інформацією, невідомий підірвав гранату за вулицею Харченка 26. В результаті вибуху в деяких квартирах повилітали вікна.

Фото: скриншот

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху була не граната. Як виявилось, у Бортничах вибухнув газовий балон. Є постраждалі. На місце прямують усі необхідні служби.

Фото: скриншот

Нагадаємо, під ранок 21 вересня Росія атакувала Київ ракетами, над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки на Київ в четвер, 21 вересня, внаслідок падіння уламків постраждала 9-річна дівчинка. Медики надали їй необхідну допомогу і зараз вона перебуває в безпечному місці.