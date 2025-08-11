Яку станцію київського метро так і не збудували

Київське метро. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У київському метрополітені планували збудувати ще одну станцію, проте передумали. Її можна знайти на старих картах метро.

Про це повідомляє "Ти Київ" у рубриці "Історія станцій метро".

Де мали збудувати станцію?

Будівництво станції планували на червоній гілці метро, між станціями "Житомирська" та "Святошин". Вона мала отримати назву "Проспект Вернадського", проте ніколи так і не була побудована.

Як мала б виглядати станція, можна побачити з ескізів, які зберігаються в архіві столичного метрополітену.

Один з ескізів станції "Проспект Вернадського". Фото: архів метрополітену

Зазначимо, що червона лінія метро у Києві була першою гілкою, яку відкрили. Зараз вона налічує 18 станцій і тягнеться більш ніж на 20 кілометрів.

Станції: "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська", "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" та "Лісова".

