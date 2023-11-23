В Киеве прорыв трубопровода — на каких улицах перекрили движение

Патрульный автомобиль на одной из улиц Киева. Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве произошел прорыв трубопровода. Полиция перекроет движение транспорта по улице Большой Васильковской.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Патрульные призывают водителей столицы обратить внимание на остановку движения из-за прорыва трубопровода и вероятного падения электроопоры на улице Большой Васильковской.

"В связи с прорывом трубопровода и вероятным падением электроопоры на улице Большой Васильковской от метро "Дворец Украина" до метро "Олимпийская" движение транспорта полностью перекрыто", — сообщили в полиции.

Уведомление о перекрытии дороги. Фото: скриншот поста Патрульной полиции Киева

Напомним, жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Также жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.