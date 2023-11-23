В Киеве прорыв трубопровода — на каких улицах перекрили движение
В Киеве произошел прорыв трубопровода. Полиция перекроет движение транспорта по улице Большой Васильковской.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Перекрытие движения на одной из улиц Киева
Патрульные призывают водителей столицы обратить внимание на остановку движения из-за прорыва трубопровода и вероятного падения электроопоры на улице Большой Васильковской.
"В связи с прорывом трубопровода и вероятным падением электроопоры на улице Большой Васильковской от метро "Дворец Украина" до метро "Олимпийская" движение транспорта полностью перекрыто", — сообщили в полиции.
Напомним, жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.
Также жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.
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