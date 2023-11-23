У Києві прорив трубопроводу — на яких вулицях перекрили рух
У Києві стався прорив трубопроводу. Поліція перекриє рух транспорту на вулиці Великій Васильківській.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Перекриття руху на одній з вулиць Києва
Патрульні закликають водіїв столиці звернути увагу на зупинку руху через прорив трубопроводу та ймовірне падіння електроопори на вулиці Великій Васильківській.
"У зв'язку з проривом трубопроводу та ймовірним падінням електроопори на вулиці Великій Васильківській, від метро "Палац Україна" до метро "Олімпійська", рух транспорту повністю перекритий", — повідомили у поліції.
Нагадаємо, мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.
Також жителів Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.
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