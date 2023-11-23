У Києві прорив трубопроводу — на яких вулицях перекрили рух

Патрульне авто на одній з вулиць Києва. Фото: патрульна поліція Києва

У Києві стався прорив трубопроводу. Поліція перекриє рух транспорту на вулиці Великій Васильківській.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Перекриття руху на одній з вулиць Києва

Патрульні закликають водіїв столиці звернути увагу на зупинку руху через прорив трубопроводу та ймовірне падіння електроопори на вулиці Великій Васильківській.

"У зв'язку з проривом трубопроводу та ймовірним падінням електроопори на вулиці Великій Васильківській, від метро "Палац Україна" до метро "Олімпійська", рух транспорту повністю перекритий", — повідомили у поліції.

Повідомлення про перекриття дороги. Фото: скриншот допису Патрульної поліції Києва

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через непогоду.

Також жителів Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.