В Киеве прорвало водопровод — на стоянке затопило машины
В Киеве, возле станции метро "Славутич" и дома по адресу проспект М. Бажана, 1-А на парковке прорвало водопровод диаметром 500 мм. В результате началась утечка воды и автомобили на стоянке наполовину ушли под воду.
Об этом сообщают местные соцсети.
Авто затопило на стоянке в Киеве
Сообщается, что некоторые машины оказались затоплены. В частности, очевидцы указывают, что в воде погрузли около 100 машин.
Также сообщается, что из-за аварии четыре жилых дома временно остались без водоснабжения. Для обеспечения жителей водой была направлена автоцистерна от компании "Киевводоканал".
Примечательно, на месте происшествия трудятся коммунальные службы и следственно-оперативная группа. Транспортное движение в этом районе не нарушено.
Напомним, что в Киеве на улице Ревуцкого упал башенный кран, который повредил трубу. В результате дорогу затопило водой.
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