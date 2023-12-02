У Києві прорвало водопровід — на стоянці затопило машини

Затоплення машин на стоянці у Києві. Фото: скриншот

У Києві, біля станції метро "Славутич" та будинку за адресою проспект М. Бажана, 1-А на стоянці прорвало водопровід діаметром 500 мм. В результаті почався витік води та автомобілі на стоянці наполовину пішли під воду.

Про це повідомляють місцеві соцмережі.

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Повідомляється, що деякі машини затоплені. Зокрема, очевидці зазначають, що у воді занурили близько 100 машин.

Також повідомляється, що через аварію чотири житлові будинки тимчасово залишилися без водопостачання. Для забезпечення мешканців водою було направлено автоцистерну від компанії "Київводоканал".

Примітно, на місці події працюють комунальні служби та слідчо-оперативна група. Транспортний рух у цьому районі не порушено.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Ревуцького впав баштовий кран, який пошкодив трубу. В результаті дорогу затопило водою.