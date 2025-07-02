Мастер-класс для полицейских — правоохранители делали обереги

Мастер-класс по плетению оберегов для полицейских. Фото: кадр из видео

В Киеве 2 июля для полицейских провели мастер-класс по плетению оберегов. Впоследствии их передадут полицейским подразделениям, которые несут службу на передовой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык, которая присутствовала на мероприятии.

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Мастер-класс для полицейских в Киеве

Ко Дню Национальной полиции Украины в Киеве 2 июля провели мастер-класс по плетению оберегов, которые передадут правоохранителям, несущим службу в зоне боевых действий, в частности бригаде "Лють", стрелковым батальонам и "Білим янголам".

К созданию оберегов присоединились:

курсанты НАВД, многие из которых являются детьми военнослужащих, но прежде всего — будущие полицейские, которые уже сегодня формируют осознание службы, поддержки собратьев и единства в системе МВД;

женщины-полицейские, которые являются внутренне перемещенными лицами или мужчины которых защищают Украину на фронте.

Все создали обереги как знак благодарности и веры в победу, чтобы передать их тем полицейским, кто сейчас несет службу на передовой.

Так, психолог полиции охраны Виктория Васькевич отметила, что идея о таком мастер-классе возникла уже давно и ее решили реализовать именно ко Дню Нацполиции, который состоится 4 июля. По ее словам, хотелось быть также полезными и важными, поэтому и организовали такую терапию.

В то же время одна из курсанток НАВД, которая была участницей мастер-класса, поделилась, что хочется морально помочь нашим военным, поскольку им сейчас очень нужна поддержка.

Напомним, ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко выступил с резкой критикой в адрес столичной власти из-за отсутствия модульных укрытий в городе. По его словам, в КГГА лишь ищут отговорки.

Также мы писали, что Киев может стать наименее защищенным городом Украины. Интенсивность атак РФ растет, а ситуация с ПВО в столице ухудшается.