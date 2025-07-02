Майстер-клас для поліцейських — правоохоронці робили обереги

Майстер-клас з плетіння оберегів для поліцейських. Фото: кадр з відео

У Києві 2 липня для поліцейських провели майстер-клас із плетіння оберегів. Згодом їх передадуть поліцейським підрозділам, які несуть службу на передовій.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик, яка була присутня на заході.

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Майстер-клас для поліцейських у Києві

До Дня Національної поліції України у Києві 2 липня провели майстер-клас із плетіння оберегів, які передадуть правоохоронцям, що несуть службу у зоні бойових дій, зокрема, бригаді "Лють", стрілецьким батальйонам та "Білим янголам".

До створення оберегів долучилися:

курсанти НАВС, багато з яких є дітьми військовослужбовців, але передусім — майбутні поліцейські, що вже сьогодні формують усвідомлення служби, підтримки побратимів і єдності в системі МВС;

жінки-поліцейські, які є внутрішньо переміщеними особами або чоловіки яких захищають Україну на фронті.

Усі створили обереги як знак вдячності та віри в перемогу, щоб передати їх тим поліцейським, хто зараз несе службу на передовій.

Так, психологиня поліції охорони Вікторія Васькевич зазначила, що ідея про такий майстер-клас виникла вже давно і її вирішили реалізувати саме до Дня Нацполіції, який відбудеться 4 липня. За її словами, хотілось бути також корисними та важливими, тому й організували таку терапію.

Водночас одна з курсанток НАВС, яка була учасницею майстер-класу, поділилася, що хочеться морально допомогти нашим військовим, оскільки їм зараз дуже потрібна підтримка.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко виступив із різкою критикою на адресу столичної влади через відсутність модульних укриттів у місті. За його словами, у КМДА лише шукають відмовки.

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