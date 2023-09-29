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В Киеве провели массовые обыски по делу о хищении средств на строительство метро

29 сентября 2023 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве провели массовые обыски по делу о хищении средств на строительство метро
Следственные действия в помещении злоумышленников. Фото: Полиция Киева
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Киевские правоохранители провели 14 обысков по факту хищения бюджетных средств. Злоумышленники присваивали средства, выделенные на строительство станции метрополитена.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители установили, что должностные лица одного из акционерных обществ заключили договоры с местными столичными органами власти о предоставлении услуг по строительству метрополитена.

На самом деле работы не проводились в полном объеме, а деньги из государственного бюджета, которые выделили на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" в городе Киеве, присваивались злоумышленниками.

Правоохранители приняли меры

Обыски у злоумышленников
Следственные действия возле дома злоумышленников. Фото: Полиция Киева
Обыски у злоумышленников
Следственные действия в помещении злоумышленников. Фото: Полиция Киева

По факту установленных правонарушений возбуждено уголовное производство. Речь идет о присвоении, растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Соответствующие санкции предусматривают лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Скриншот
Полиция разоблачила злоумышленников. Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро обнаружили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четырех тысяч долларов США за "положительное решение" во время судебного процесса.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении эксначальнику Киевводоканала. Мужчине инкриминируют хищение почти 65 млн бюджетных средств во время боев за столицу.

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