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У Києві провели масові обшуки у справі про розкрадання коштів на будівництво метро

29 вересня 2023 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві провели масові обшуки у справі про розкрадання коштів на будівництво метро
Слідчі дії у приміщенні зловмисників. Фото: Поліція Києва
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Київські правоохоронці провели 14 обшуків за фактом розкрадання бюджетних коштів. Зловмисники привласнювали кошти, виділені на будівництво станції метрополітену.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Правоохоронці встановили, що службові особи одного із акціонерних товариств уклали договори з місцевими столичними органами влади про надання послуг з будівництва метрополітену.

Насправді ж роботи не проводились у повному обсязі, а гроші з державного бюджету, які  виділили на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар" у місті Києві, привласнювались зловмисниками.

Правоохоронці вжили заходи

Обшуки в зловмисників
Слідчі дії біля помешкання зловмисників. Фото: Поліція Києва
Обшуки у зловмисників
Слідчі дії у помешканні зловмисників. Фото: Поліція Києва

За фактом встановлених правопорушень розпочато кримінальне провадження. Йдеться про привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідні санкції передбачають позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Скриншот
Поліція викрила зловмисників. Фото: Скриншот 

Раніше ми повідомляли, що співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ексначальнику Київводоканалу. Чоловікові інкримінують розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю.

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