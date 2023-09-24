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В Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для котів

24 вересня 2023 12:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для котів
Знищена вогнем "Котохата". Фото: Поліція Києва
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі столиці. В наслідок пожежі семеро котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.

Про це повідомили у поліції Києва

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Пожежа у притулку для котів

Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які загасили пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

За вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі. Інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Знищений вогнем притулок для котів
Місце пожежі у притулку для котів. Фото: Поліція Києва

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування по факту умисного знищення майна, що спричинило тяжкі наслідки. Також слідчі вирішують питання щодо початку провадження щодо жорстокого поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Раніше ми розповідали, у Києві на Теремках невідомі негідники підірвали будинок для котів, який називається "Котохата". В результаті багато тваринок загинуло та отримало поранення.

Нагадуємо, у Києві розпочали кримінальне провадження щодо факту жорстокого поводження з тваринами. Невідомі особи почали труїти безпритульних котів у Солом’янському районі столиці. 

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