В Киеве прошла акция протеста против Марша Ровно

Митинг около стен КГГА. Фото: Reuters

В Киеве, в пятницу, 14 июня, прошла акция протеста против "Марша Равенства", запланированного на 16 июня. Они призвали городские власти отменить мероприятие.

Об этом сообщило издание Суспільне.

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Протестующие, среди которых были военные, общественные активисты и участники российско-украинского конфликта, собрались около здания городских властей. Демонстранты держали плакаты с лозунгами, которые критиковали прайд и ЛГБТ-сообщество, выражая поддержку традиционным ценностям и считая, что проведение "Марша Равенства" в военное положение неуместно.

Очевидцы отмечают, что акция проходит без нарушений порядка, а стражи порядка следят за соблюдением законности.

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании.

Ранее мы писали, что шествие пройдет по улицам столицы, возле укрытий, а не в метро, как планировалось ранее. В общей сложности в "КиевПрайд-2024" примут участие около 500 человек.