В Киеве прошла акция протеста против Марша Ровно

В Киеве провели митинг против марша ЛГБТ
В Киеве, в пятницу, 14 июня, прошла акция протеста против "Марша Равенства", запланированного на 16 июня. Они призвали городские власти отменить мероприятие.
Об этом сообщило издание Суспільне.
Протест против марша ЛГБТ
Протестующие, среди которых были военные, общественные активисты и участники российско-украинского конфликта, собрались около здания городских властей. Демонстранты держали плакаты с лозунгами, которые критиковали прайд и ЛГБТ-сообщество, выражая поддержку традиционным ценностям и считая, что проведение "Марша Равенства" в военное положение неуместно.
Очевидцы отмечают, что акция проходит без нарушений порядка, а стражи порядка следят за соблюдением законности.
Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании.
Ранее мы писали, что шествие пройдет по улицам столицы, возле укрытий, а не в метро, как планировалось ранее. В общей сложности в "КиевПрайд-2024" примут участие около 500 человек.
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