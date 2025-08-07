В Киеве мастер похитил вещи из квартиры, где должен был делать ремонт

В Киеве псевдоремонтник обокрал квартиру в первый день работы
В Святошинском районе Киева столицы полиция разоблачила мужчину, который, получив доступ в квартиру якобы для проведения ремонта, уже в первый день совершил кражу. Подозреваемому объявлено о подозрении. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.
Девушка заказала ремонт и осталась без вещей
К правоохранителям обратилась 25-летняя жительница района, которая сообщила о краже из ее квартиры. Женщина рассказала, что вместе с сожителем наняла по объявлению в интернете мастера для ремонта. Однако, получив ключи, мужчина исчез и несколько дней не выходил на связь.
Когда владельцы квартиры приехали проверить дом, то заметили исчезновение личных вещей, бытовой техники и строительных материалов. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель Одесской области, который недавно приехал в Киев.
Во время следственных действий правоохранители изъяли похищенное имущество, после чего мужчине сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
