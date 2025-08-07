Видео
Главная Киев В Киеве псевдоремонтник обокрал квартиру в первый день работы

В Киеве псевдоремонтник обокрал квартиру в первый день работы

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:34
В Киеве мастер похитил вещи из квартиры, где должен был делать ремонт
Задержанный подозреваемый. Фото: Нацполиция Киева

В Святошинском районе Киева столицы полиция разоблачила мужчину, который, получив доступ в квартиру якобы для проведения ремонта, уже в первый день совершил кражу. Подозреваемому объявлено о подозрении. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Читайте также:

Девушка заказала ремонт и осталась без вещей

К правоохранителям обратилась 25-летняя жительница района, которая сообщила о краже из ее квартиры. Женщина рассказала, что вместе с сожителем наняла по объявлению в интернете мастера для ремонта. Однако, получив ключи, мужчина исчез и несколько дней не выходил на связь.

Крадіжка
Вещи, которые мужчина похитил из квартиры. Фото: Нацполиция Украины

Когда владельцы квартиры приехали проверить дом, то заметили исчезновение личных вещей, бытовой техники и строительных материалов. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний житель Одесской области, который недавно приехал в Киев.

Київ
Вещи, которые мужчина хотел похитить. Фото: Нацполиция Украины

Во время следственных действий правоохранители изъяли похищенное имущество, после чего мужчине сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые избили прохожего и оставили его в тяжелом состоянии в подъезде.

Также недавно в Киевской области выявили факт хищения благотворительных средств, которые должны были направить на строительство модульных домов.

Киев ремонт кража полиция грабеж
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
