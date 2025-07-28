На Київщині викрили розкрадання благодійних коштів на будівництві

На Київщині викрили розкрадання на будівництві модульних будинків
У Київській області викрили розкрадання благодійних коштів на облаштуванні модульних будинків. Їхня сума становить близько пів мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у понеділок, 28 липня.
Розкрадання на будівництві
Так, у жовтні 2022 року директор приватної фірми уклав договір з благодійною організацією щодо облаштування тимчасових житлових споруд для мешканців, які втратили житло у селі Мощун.
Згідно з ним, компанія мала виконати будівельні роботи, зокрема облаштувати фундаменти, водопровід та септики, за що отримала від фонду понад 1,1 мільйона гривень. У кінці 2022 року за документами їх було завершено. Однак, з'ясувалося, що значна частина з них не були виконані повністю.
Згідно з висновками експертиз, реальна вартість фактично наданих послуг становила 650 тисяч гривень, а щоб приховати залишок підозрюваний переказав кошти на власний банківський рахунок під виглядом поворотної фінансової допомоги.
Нагадаємо, у Києві викрили шістьох посадовців на розкраданні бюджетних коштів.
А депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали десять підозр у корупції.
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