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Головна Київ На Київщині викрили розкрадання на будівництві модульних будинків

На Київщині викрили розкрадання на будівництві модульних будинків

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Дата публікації: 28 липня 2025 14:30
На Київщині викрили розкрадання благодійних коштів на будівництві
Вручення підозри. Фото: Нацполіція

У Київській області викрили розкрадання благодійних коштів на облаштуванні модульних будинків. Їхня сума становить близько пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у понеділок, 28 липня.

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Розкрадання на будівництві

Так, у жовтні 2022 року директор приватної фірми уклав договір з благодійною організацією щодо облаштування тимчасових житлових споруд для мешканців, які втратили житло у селі Мощун.

Згідно з ним, компанія мала виконати будівельні роботи, зокрема облаштувати фундаменти, водопровід та септики, за що отримала від фонду понад 1,1 мільйона гривень. У кінці 2022 року за документами їх було завершено. Однак, з'ясувалося, що значна частина з них не були виконані повністю.  

Збитки на будівництві модульних будинків
Модульний будинок. Фото: Нацполіція

Згідно з висновками експертиз, реальна вартість фактично наданих послуг становила 650 тисяч гривень, а щоб приховати залишок підозрюваний переказав кошти на власний банківський рахунок під виглядом поворотної фінансової допомоги.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві викрили шістьох посадовців на розкраданні бюджетних коштів.

А депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" розповів, що лише за тиждень чиновники КМДА отримали десять підозр у корупції.

Київ крадіжка поліція гроші Київська область будівництво
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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