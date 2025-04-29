Ремонт дороги в Киеве — возле ЗАГСа Днепровского района заменяют дорожное полотно

В Киеве ремонтируют дорогу, но с нарушениями — где именно
Во вторник, 29 апреля, в Киеве начались работы по обновлению дорожного покрытия на перекрестке бульвара Верховной Рады и улицы Строителей возле ЗАГСа Днепровского района. Работы выполняет коммунальное предприятие "Киевавтодор".
Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире "День.LIVE".
Работы с нарушениями
По информации нашего корреспондента, ремонтные работы в Днепровском районе продолжаются активно, однако часть зоны не огорожена защитными заборами, как того требует проект.
Это вызывает локальные пробки и повышает риск для безопасности водителей и пешеходов возле места, где идет замена дорожного полотна.
В то же время, срок завершения работ по ремонту дорожного покрытия пока не сообщается.
Ранее КП "Киевавтодормост" сообщило об объявлении тендеров на разработку проектной документации для противоаварийных мероприятий и текущего ремонта двух важных путепроводов.
Также мы писали, что в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту заменили поврежденное стекло.
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