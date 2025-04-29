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В Киеве ремонтируют дорогу, но с нарушениями — где именно

29 апреля 2025 18:13
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ремонт дороги в Киеве — возле ЗАГСа Днепровского района заменяют дорожное полотно
Ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 29 апреля, в Киеве начались работы по обновлению дорожного покрытия на перекрестке бульвара Верховной Рады и улицы Строителей возле ЗАГСа Днепровского района. Работы выполняет коммунальное предприятие "Киевавтодор".

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире "День.LIVE".

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По информации нашего корреспондента, ремонтные работы в Днепровском районе продолжаются активно, однако часть зоны не огорожена защитными заборами, как того требует проект.

Это вызывает локальные пробки и повышает риск для безопасности водителей и пешеходов возле места, где идет замена дорожного полотна.

В то же время, срок завершения работ по ремонту дорожного покрытия пока не сообщается.

Ремонт дороги у Києві
Замена дорожного полотна в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ранее КП "Киевавтодормост" сообщило об объявлении тендеров на разработку проектной документации для противоаварийных мероприятий и текущего ремонта двух важных путепроводов.

Также мы писали, что в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту заменили поврежденное стекло.

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