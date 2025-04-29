Ремонт дороги у Києві — біля РАГСу Дніпровського району замінюють дорожнє полотно

У Києві ремонтують дорогу, але з порушеннями безпеки — де саме
У вівторок, 29 квітня, у Києві почалися роботи з оновлення дорожнього покриття на перехресті бульвару Верховної Ради та вулиці Будівельників біля РАГСу Дніпровського району. Роботи виконує комунальне підприємство "Київавтодор".
Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі "День.LIVE".
Роботи з порушеннями
За інформацією нашого кореспондента, ремонтні роботи в Дніпровському районі тривають активно, проте частина зони не обгороджена захисними парканами, як того вимагає проєкт.
Це спричиняє локальні затори та підвищує ризик для безпеки водіїв і пішоходів біля місця, де триває заміна дорожнього полотна.
Водночас, термін завершення робіт з ремонту дорожнього покриття наразі не повідомляється.
Раніше КП "Київавтошляхміст" повідомило про оголошення тендерів на розробку проєктної документації для протиаварійних заходів і поточного ремонту двох важливих шляхопроводів.
Також ми писали, що у Києві на пішохідно-велосипедному мосту замінили пошкоджене скло.
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