Ремонт дороги у Києві — біля РАГСу Дніпровського району замінюють дорожнє полотно

Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 квітня, у Києві почалися роботи з оновлення дорожнього покриття на перехресті бульвару Верховної Ради та вулиці Будівельників біля РАГСу Дніпровського району. Роботи виконує комунальне підприємство "Київавтодор".

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі "День.LIVE".

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За інформацією нашого кореспондента, ремонтні роботи в Дніпровському районі тривають активно, проте частина зони не обгороджена захисними парканами, як того вимагає проєкт.

Це спричиняє локальні затори та підвищує ризик для безпеки водіїв і пішоходів біля місця, де триває заміна дорожнього полотна.

Водночас, термін завершення робіт з ремонту дорожнього покриття наразі не повідомляється.

Заміна дорожнього полотна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Раніше КП "Київавтошляхміст" повідомило про оголошення тендерів на розробку проєктної документації для протиаварійних заходів і поточного ремонту двох важливих шляхопроводів.

Також ми писали, що у Києві на пішохідно-велосипедному мосту замінили пошкоджене скло.