У Києві на пішохідному мосту замінили пошкоджене скло, — КМДА

Комунальники замінюють скло. Фото: КМДА

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту, який з'єднує Володимирську гірку з Аркою Свободи українського народу, замінили пошкоджене скло. Раніше його розбили вандали.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Замінили скло на мосту

Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" замінили пошкоджене скло на мосту в центрі Києва. У КМДА уточнили, що його пошкодили вандали, але через складні погодні умови та коливання температури роботи можна було виконати лише після стабілізації температурного режиму. Так передбачають технічні вимоги до монтажу скляних конструкцій.

Демонтаж пошкодженого скла. Фото: КМДА

"Наразі конструкція повністю безпечна для пішоходів і велосипедистів, а міст функціонує у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Нове скло для мосту. Фото: КМДА

У Департаменті інфраструктури нагадали, що за пошкодження комунального майна передбачена відповідальність та закликали киян дбайливо ставитися до об’єктів міста.

Нове скло на мосту. Фото: КМДА

Нагадаємо, народний депутат заявив, що під час будівництва Подільського мосту у Києві розікрали понад 153 мільйони гривень.

А експерт з державного управління у галузі містобудування повідомив, що на реставрацію мостів у Києві витратили вже 2 мільярди гривень.