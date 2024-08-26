Взрывы в Киеве утром 26 августа – что известно

Утренняя атака врага на Киев — в метро столицы прячутся сотни людей
26 августа 2024 08:46
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE
В Киеве утром в понедельник, 26 августа, были слышны взрывы. Большое количество жителей города скрываются от воздушной атаки в метрополитене.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Жители Киева пережидают воздушную тревогу в метро. По словам корреспондента Новини.LIVE, количество людей, которые сейчас находятся на станциях метро — очень большое.
Поэтому некоторые из них вынуждены сидеть прямо на эскалаторах. Это видно и на кадрах, которые публикуют в социальных сетях.
По предварительным данным мониторинговых Telegram-каналов, враг атакует столицу баллистическими ракетами.
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