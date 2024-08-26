Взрывы в Киеве утром 26 августа – что известно

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве утром в понедельник, 26 августа, были слышны взрывы. Большое количество жителей города скрываются от воздушной атаки в метрополитене.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Жители Киева пережидают воздушную тревогу в метро. По словам корреспондента Новини.LIVE, количество людей, которые сейчас находятся на станциях метро — очень большое.

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Поэтому некоторые из них вынуждены сидеть прямо на эскалаторах. Это видно и на кадрах, которые публикуют в социальных сетях.

По предварительным данным мониторинговых Telegram-каналов, враг атакует столицу баллистическими ракетами.