В Киеве 16 октября состоялся митинг родственников военнопленных на Майдане Независимости

В Киеве родственники военнопленных вышли на митинг — СМИ публикуют видео
16 октября 2024 13:18
Митинг в Киеве 16 октября. Фото: "Эспрессо"
В Киеве на митинг в среду, 16 октября, на Майдан Независимости вышли родственники военнопленных. Люди стоят с флагами и плакатами.
Видео с митинга распространилось соцсетями.
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Митинг родственников военнопленных в Киеве
В сети пишут, что на акцию вышли родственники пропавших без вести на Покровском направлении, а также военнопленных.
Люди требуют вернуть своих родных из российского плена.
Напомним, 13 октября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Участники собирались у станции метро "Арсенальная".
Также одним из участников акции был военный, находившийся в российской неволе более двух с половиной лет. Он поблагодарил каждого, кто приобщается к таким мероприятиям.
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