В Киеве 16 октября состоялся митинг родственников военнопленных на Майдане Независимости

Митинг в Киеве 16 октября. Фото: "Эспрессо"

В Киеве на митинг в среду, 16 октября, на Майдан Независимости вышли родственники военнопленных. Люди стоят с флагами и плакатами.

Видео с митинга распространилось соцсетями.

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Митинг родственников военнопленных в Киеве

В сети пишут, что на акцию вышли родственники пропавших без вести на Покровском направлении, а также военнопленных.

Митинг в Киеве 16 октября. Фото: t.me/kyiv_n

Митинг в Киеве 16 октября. Фото: "Эспрессо"

Люди требуют вернуть своих родных из российского плена.

Митинг в Киеве 16 октября. Фото: "Эспрессо"

Митинг в Киеве 16 октября. Фото: t.me/kyiv_n

Напомним, 13 октября в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных. Участники собирались у станции метро "Арсенальная".

Также одним из участников акции был военный, находившийся в российской неволе более двух с половиной лет. Он поблагодарил каждого, кто приобщается к таким мероприятиям.