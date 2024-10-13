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Звільнений з полону боєць прийшов на акцію у Києві та подякував учасникам

13 жовтня 2024 16:44
Євгенія Брюховецька - редактор
Акція підтримки у Києві — звільнений з полону воїн подякував учасникам
Експолонений військовий із позивним "Арн". Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у неділю, 13 жовтня, відбувається акція підтримки українських військовополонених. Одним з учасників мітингу є воїн, який пробув у російському полоні понад два з половиною роки.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Військовий із позивним "Арн" також побував на акції у Києві та подякував кожному, хто долучається до таких заходів.

Воїн наголосив, що це дуже важливо для родин полонених захисників, адже так вони відчувають психологічну підтримку.

"Їм необхідна психологічна допомога і я дякую тобі, що ти тут. Вони бачать, що стоять тут не одні, а дуже багато людей — вони відчувають цю підтримку", — сказав він хлопчику на мітингу.

Нагадаємо, цієї неділі учасники акції зібралися біля метро "Арсенальна" у Києві на підтримку українських військовополонених.

А тиждень тому мітингарі акції FreeAzov збиралися біля Набережного шосе у столиці. 

Київ акція військові полонені війна в Україні фронт

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