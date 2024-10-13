Акція підтримки у Києві — звільнений з полону воїн подякував учасникам

Експолонений військовий із позивним "Арн". Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 13 жовтня, відбувається акція підтримки українських військовополонених. Одним з учасників мітингу є воїн, який пробув у російському полоні понад два з половиною роки.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених у Києві 13 жовтня

Військовий із позивним "Арн" також побував на акції у Києві та подякував кожному, хто долучається до таких заходів.

Воїн наголосив, що це дуже важливо для родин полонених захисників, адже так вони відчувають психологічну підтримку.

"Їм необхідна психологічна допомога і я дякую тобі, що ти тут. Вони бачать, що стоять тут не одні, а дуже багато людей — вони відчувають цю підтримку", — сказав він хлопчику на мітингу.

Нагадаємо, цієї неділі учасники акції зібралися біля метро "Арсенальна" у Києві на підтримку українських військовополонених.

А тиждень тому мітингарі акції FreeAzov збиралися біля Набережного шосе у столиці.