У Києві 16 жовтня відбувся мітинг родичів військовополонених на Майдані Незалежності

У Києві родичі військовополонених вийшли на мітинг — ЗМІ публікують відео
16 жовтня 2024 13:18
Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: "Еспресо"
У Києві на мітинг у середу, 16 жовтня, на Майдан Незалежності вийшли родичі військовополонених. Люди стоять з прапорами та плакатами.
Відео з мітингу поширилось соцмережами.
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Мітинг родичів військовополонених у Києві
У мережі пишуть, що на акцію вийшли родичі зниклих безвісти на Покровському напрямку, а також військовополонених.
Люди вимагають повернути своїх рідних з російського полону.
Нагадаємо, 13 жовтня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Учасники збиралися біля станції метро "Арсенальна".
Також одним з учасників акції був військовий, який перебував у російській неволі понад два з половиною роки. Він подякував кожному, хто долучається до таких заходів.
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