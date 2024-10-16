У Києві 16 жовтня відбувся мітинг родичів військовополонених на Майдані Незалежності

Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: "Еспресо"

У Києві на мітинг у середу, 16 жовтня, на Майдан Незалежності вийшли родичі військовополонених. Люди стоять з прапорами та плакатами.

Відео з мітингу поширилось соцмережами.

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Мітинг родичів військовополонених у Києві

У мережі пишуть, що на акцію вийшли родичі зниклих безвісти на Покровському напрямку, а також військовополонених.

Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: t.me/kyiv_n

Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: "Еспресо"

Люди вимагають повернути своїх рідних з російського полону.

Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: "Еспресо"

Мітинг у Києві 16 жовтня. Фото: t.me/kyiv_n

Нагадаємо, 13 жовтня у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених. Учасники збиралися біля станції метро "Арсенальна".

Також одним з учасників акції був військовий, який перебував у російській неволі понад два з половиною роки. Він подякував кожному, хто долучається до таких заходів.