В Киеве 2 мая семьи пропавших без вести защитников вышли на акцию

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве семьи пропавших без вести защитников в пятницу, 2 мая, вышли на Майдан. Они устроили мирную акцию с призывом не молчать.

Об этом сообщила журналистка Анна Сирык в эфире Ранок.LIVE.

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Акция в Киеве 2 мая

Организатор акции Светлана Шуст призвала привлекать внимание к семьям без вести пропавших, поскольку исчезают тысячи военнослужащих.

"Более 60 тысяч сейчас — без вести пропавшие, и каждый день эта цифра растет", — подчеркнула она.

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кроме того, на Майдане удалось узнать одну из щемящих историй сестер Яны и Иры. Сначала семье сообщили о смерти брата, но впоследствии заявили, что он считается пропавшим без вести.

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Их отец, который не переставал верить в возвращение сына, умер от онкологического заболевания, так и не дождавшись встречи.

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Побратимы нашего брата помогали в средствах на лечение не отца, а матери, потому что у нас еще мать онкобольная. Мы очень надеемся, что мы брата дождемся. Очень хотели, чтобы мать его увидела. Жаль, что отец не успел. Надеемся только на лучшее, ждем возвращения, как и все другие семьи 82-й бригады", — рассказали они.

Акция в центре Киева 2 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, 30 апреля в Киеве семьи пропавших без вести и пленных украинских воинов вышли на акцию в центре города.

Люди пытались привлечь внимание властей и мировых организаций к розыску пропавших и возвращению пленников.