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Главная Киев В Киеве развернули штабы помощи в двух районах — адреса

В Киеве развернули штабы помощи в двух районах — адреса

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Дата публикации 17 июня 2025 08:34
В Киеве развернули гуманитарные штабы после ракетного удара
Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти В Киеве развернули штаб помощи Киевляне могут получить материальную помощь

В Киеве развернули штабы помощи для пострадавших от российской атаки в ночь на 17 июня. Там киевляне могут получить необходимую гуманитарную, правовую, материальную и психологическую помощь.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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В Киеве развернули штаб помощи

Тимур Ткаченко заявил, что действия врага имеют признаки умышленного террора против гражданского населения.

"Все об этом свидетельствует — и тактика применения средств врага, и места прилетов: жилые многоэтажки в жилых кварталах — это все почерк сознательного планирования", — высказался начальник КГВА.

В Киеве уже действуют штабы помощи для пострадавших жителей. Начальник КГВА призвал горожан сохранять единство, поддерживать друг друга и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь опасность повторных ударов сохраняется.

Адреса пунктов помощи в Киеве:

  • Соломенский район — школа №67, ул. Академика Шалимова, 9а
  • Дарницкий район — Дарницкая РГА, ул. Александра Кошица, 11. Основной штаб работает по этому адресу, также разворачивают дополнительные пункты.

Контактный телефон штаба Дарницкой РГА: 044 366-70-29

Информация о работе гуманитарных штабов доступна по ссылкам: Дарницкая РГА, Соломенская РГА.

Киевляне могут получить материальную помощь

В Киеве жителям, чье жилье пострадало в результате ракетного обстрела, оказывается помощь от городской и государственной власти. Все пострадавшие смогут получить индивидуальную консультацию и поддержку в штабе. Власти обещают работать с каждым адресно, чтобы помочь оформить предусмотренные выплаты.

Программа "Забота" — материальная помощь от города

Киевляне могут получить единовременную выплату в размере 10 000 гривен. Адрес для обращения: Управление социальной и ветеранской политики, Харьковское шоссе, 176-Г

Необходимые документы:

  • паспорт и идентификационный код владельца;
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;
  • акт обследования (выдается управляющей компанией после осмотра квартиры);
  • справка из банка с реквизитами счета.

Программа "еВідновлення" через приложение "Дія"

Все, чье жилье пострадало, должны подать сообщение через приложение "Дія". Если ваше жилье еще не внесено в Государственный реестр прав, нужно обратиться в ЦПАП или к нотариусу для внесения соответствующих данных.

Контактные телефоны для справок:

  • 098 236 7901
  • 044 564 9033

Помощь для тех, чье жилье признано непригодным для проживания

  • единовременная выплата — 40 000 гривен на аренду временного жилья;
  • ежемесячная помощь — 20 000 гривен до момента восстановления жилья (но не более чем в течение одного года).

Всю необходимую информацию подробно разъяснят при личном обращении в штаб или по телефону: 044 366 70 29

Напомним, по последним данным, в Киеве в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек.

В Соломенском районе продолжается разбор завалов дома, куда попала баллистическая ракета. Известно, что удалось спасти двух человек.

Киев обстрелы помощь социальная помощь Соломенский район Дарницкий район
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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