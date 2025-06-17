В Киеве развернули гуманитарные штабы после ракетного удара

Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве развернули штабы помощи для пострадавших от российской атаки в ночь на 17 июня. Там киевляне могут получить необходимую гуманитарную, правовую, материальную и психологическую помощь.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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В Киеве развернули штаб помощи

Тимур Ткаченко заявил, что действия врага имеют признаки умышленного террора против гражданского населения.

"Все об этом свидетельствует — и тактика применения средств врага, и места прилетов: жилые многоэтажки в жилых кварталах — это все почерк сознательного планирования", — высказался начальник КГВА.

В Киеве уже действуют штабы помощи для пострадавших жителей. Начальник КГВА призвал горожан сохранять единство, поддерживать друг друга и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь опасность повторных ударов сохраняется.

Адреса пунктов помощи в Киеве:

Соломенский район — школа №67, ул. Академика Шалимова, 9а

Дарницкий район — Дарницкая РГА, ул. Александра Кошица, 11. Основной штаб работает по этому адресу, также разворачивают дополнительные пункты.

Контактный телефон штаба Дарницкой РГА: 044 366-70-29

Информация о работе гуманитарных штабов доступна по ссылкам: Дарницкая РГА, Соломенская РГА.

Киевляне могут получить материальную помощь

В Киеве жителям, чье жилье пострадало в результате ракетного обстрела, оказывается помощь от городской и государственной власти. Все пострадавшие смогут получить индивидуальную консультацию и поддержку в штабе. Власти обещают работать с каждым адресно, чтобы помочь оформить предусмотренные выплаты.

Программа "Забота" — материальная помощь от города

Киевляне могут получить единовременную выплату в размере 10 000 гривен. Адрес для обращения: Управление социальной и ветеранской политики, Харьковское шоссе, 176-Г

Необходимые документы:

паспорт и идентификационный код владельца;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

акт обследования (выдается управляющей компанией после осмотра квартиры);

справка из банка с реквизитами счета.

Программа "еВідновлення" через приложение "Дія"

Все, чье жилье пострадало, должны подать сообщение через приложение "Дія". Если ваше жилье еще не внесено в Государственный реестр прав, нужно обратиться в ЦПАП или к нотариусу для внесения соответствующих данных.

Контактные телефоны для справок:

098 236 7901

044 564 9033

Помощь для тех, чье жилье признано непригодным для проживания

единовременная выплата — 40 000 гривен на аренду временного жилья;

ежемесячная помощь — 20 000 гривен до момента восстановления жилья (но не более чем в течение одного года).

Всю необходимую информацию подробно разъяснят при личном обращении в штаб или по телефону: 044 366 70 29

Напомним, по последним данным, в Киеве в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек.

В Соломенском районе продолжается разбор завалов дома, куда попала баллистическая ракета. Известно, что удалось спасти двух человек.