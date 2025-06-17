У Солом'янському районі Києва 17 червня дістали людей з-під завалів

Медики несуть людину. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Солом’янському районі Києва рятувальникам вдалося витягти з-під завалів житлового будинку людину, яка вижила після влучання ракети. Також з вікна зруйнованого будинку дістали жінку.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов, який перебуває на місці трагічної події.

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Внаслідок обстрілу один із під’їздів житлового будинку в Солом’янському районі повністю зруйнований.

Зруйнований під'їзд у будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Роботи на місці зруйнованого під’їзду тривають. Одночасно під час ліквідації наслідків удару отримав поранення працівник ДСНС — його госпіталізували.

Росія завдала повторного ракетного удару по місцю влучання вже після того, як там зібралися рятувальники та журналісти.

Внаслідок масованої атаки в столиці постраждали понад 40 людей, щонайменше 30 з них було госпіталізовано. Серед загиблих громадянин США, проте в Київській міській раді уточнили, що смерть була біологічною.

Рятувальники виносять людину. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві висока забрудненість повітря

Крім того, через потужні пожежі, що спалахнули після влучань, Київ охопив густий дим. Сервіси моніторингу фіксують критичне погіршення якості повітря в різних районах столиці. У повітрі присутні продукти горіння, пил та шкідливі частки. Мешканців і гостей столиці закликають не відкривати вікна, по можливості залишатися вдома та не виходити без потреби на вулицю.

Карта забрудненості повітря над Києвом. Фото: SaveEcoBot

На дорогах багатьох районів міста залишаються уламки збитих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, в КМВА заявили, що в столиці внаслідок нічної російської атаки вже щонайменше 14 загиблих.

Також глава МВС Ігор Клименко заявив, що ракета, яка влучила в будинок у Солом'янському районі, ймовірно, була балістичною.