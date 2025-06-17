Обстріл Києва 17 червня - відомо про 14 загиблих

Рятувальники виносять постраждалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, завдали ракетного та дронового удару по Києву. Наразі відомо про 14 загиблих через російський обстріл.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Ткаченка

Зазначимо, що через ворожу атаку зруйновано цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Вже під час того, як рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу та на місці зібралися журналісти — Росія вдарила повторно. Також травмований співробітник ДСНС, його ушпиталили.

Крім того, наразі у Києві фіксується сильне задимлення, мешканців закликають не відкривати вікна.

Задимлення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київ ракетами та дронами. Мешканці столиці чули вибухи протягом всієї ночі.

Мер Віталій Кличко повідомив про загиблого, він був громадянином США.