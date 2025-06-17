Обстріл Києва 17 червня - відомо про 14 загиблих

У Києві зросла кількість загиблих через ворожий обстріл
Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, завдали ракетного та дронового удару по Києву. Наразі відомо про 14 загиблих через російський обстріл.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака на Київ 17 червня
"Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що через ворожу атаку зруйновано цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Вже під час того, як рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу та на місці зібралися журналісти — Росія вдарила повторно. Також травмований співробітник ДСНС, його ушпиталили.
Крім того, наразі у Києві фіксується сильне задимлення, мешканців закликають не відкривати вікна.
Нагадаємо, вночі ворог атакував Київ ракетами та дронами. Мешканці столиці чули вибухи протягом всієї ночі.
Мер Віталій Кличко повідомив про загиблого, він був громадянином США.
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