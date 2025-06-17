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Головна Київ У Києві зросла кількість загиблих через ворожий обстріл

У Києві зросла кількість загиблих через ворожий обстріл

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Дата публікації: 17 червня 2025 07:12
Обстріл Києва 17 червня - відомо про 14 загиблих
Рятувальники виносять постраждалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Атака на Київ 17 червня

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, завдали ракетного та дронового удару по Києву. Наразі відомо про 14 загиблих через російський обстріл.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Атака на Київ 17 червня

"Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Ткаченка

Зазначимо, що через ворожу атаку зруйновано цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Вже під час того, як рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу та на місці зібралися журналісти — Росія вдарила повторно. Також травмований співробітник ДСНС, його ушпиталили. 

Крім того, наразі у Києві фіксується сильне задимлення, мешканців закликають не відкривати вікна.

Наслідки атаки на Київ 17 червня
Задимлення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі ворог атакував Київ ракетами та дронами. Мешканці столиці чули вибухи протягом всієї ночі.

Мер Віталій Кличко повідомив про загиблого, він був громадянином США.

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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