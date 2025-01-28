На закупке кондиционеров для электричек в Киеве украли миллионы

Пригородная электричка. Фото: полиция Киева

Чиновники в Киеве разворовали около 4 млн грн на закупке нерабочих кондиционеров для пригородных электричек. Троим фигурантам объявили подозрение.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram во вторник, 28 января.

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Как сообщает полиция, в 2023 году частное акционерное общество "Киевский электровагоноремонтный завод" объявило тендер на закупку систем охлаждения в кабину машиниста. Кроме того, должны были закупить осветительные приборы для пригородных электропоездов.

"41-летний служащий, ответственный за процедуру публичных закупок, вступил в преступный сговор с представителями фирмы, которая занимается изготовлением продукции железнодорожного назначения", — сообщают в полиции.

Нерабочий кондиционер, который закупили для электричек. Фото: Нацполиция

Соучастники обеспечили выигрыш нужной фирме. Общество поставило заказчику нерабочие кондиционеры и светильники, а взамен получили за это около 4 млн грн государственных средств.

"Как результат, машинисты были вынуждены управлять электропоездом с температурой в кабине, которая летом варьировалась от 40 до 60 °C", — добавили в полиции.

Правоохранители сообщают о подозрении фигурантке дела. Фото: Нацполиция

Сообщения Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве коммунальное предприятие закупило некачественную дорожную соль, чем бюджету нанесен ущерб на свыше 5,5 млн гривен. Фигурантам сообщили о подозрении.

В Днепре чиновника коммунального предприятия подозревают в растрате более 9 миллионов гривен. Компания осуществила ряд закупок по завышенным ценам.