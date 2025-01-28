Закупівля неякісної солі у Києві — нові деталі від прокуратури

Закуплена неякісна сіль. Фото:t.me/kyiv_pro_office

У Києві посадовця комунального підприємства "ШЕУ Подільського району" підозрюють у службовій недбалості що спричинила тяжкі наслідки. Він закупив неналежну дорожню сіль, що призвело до збитків у столичному бюджеті.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, 28 січня.

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Слідство встановило, що у грудні 202 року КП ШЕУ та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам'яної солі. Однак, закуплена сіль не відповідала потрібним вимога і була закуплена за завищеною вартістю.

"Як наслідок, придбання неякісної солі за завищеною вартістю спричинило збитки бюджету столиці на суму понад 5,5 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі заявили, що до суду вже скерували обвинувальний акт щодо начальника дільниці, який не проконтролював належним чином, яку саме сіль поставило підприємство. А посадовця КП "ШЕУ Подільського району" підозрюють у службовій недбалості.

Нагадаємо, 10 січня поліція повідомила, що у Києві посадовець переплатив майже мільйон грн на закупівлі солі. Йому повідомили про підозру.

Вже 27 січня у прокуратурі заявили, що судитимуть посадовицю комунального підприємства "ШЕУ Святошинського району", яка причетна до закупівлі неякісної дорожньої солі. Її дії призвели до збитку у столичному бюджеті на 11 млн грн.